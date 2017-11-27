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В областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко»

12:0027 ноября 2017Просмотров: 86

29 ноября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко», посвященная капитану-промысловику, руководителю Мурманского тралового флота, «Мурманрыбы», Мурманского рыбного порта - Георгию Герасимовичу Тисленко.

На выставке будут представлены его фотографии, документы, награды и личные вещи капитана.

После окончания мореходного училища в Херсоне в 1925 году он ходил матросом, штурманом, капитаном парусных судов на Черном море. В 1930 году отправился на Север, работал штурманом в Мурманском траловом флоте до назначения в июне 1931 года капитаном траулера РТ-29 «Днепр», в 1932 году переименованном в РТ-29 «Киров».

Под его руководством был освоен отечественный трал с кабелем, организована беспрерывная работа вахт при обработке улова. В 1937 году команда РТ-29 «Киров», взяв повышенные обязательства, добилась высоких мировых рекордов по вылову рыбы. В конце 1937 года Георгий Герасимович возглавил Мурманский траловый флот и начал внедрять собственный опыт на других траулерах.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов командовал Мурманской базой военизированного тралового флота. В 1942 году сопровождал один из первых эшелонов с мурманской рыбой для жителей блокадного Ленинграда. После окончания войны четыре года руководил объединением «Мурманрыба». С декабря 1949 года Тисленко стал начальником Мурманского морского рыбного порта, на новой должности способствовал внедрению в строй углепогрузочных машин, транспортера для льда, использованию портальных кранов.

В 1964 году Г. Тисленко ушел на пенсию, а в 1972 году умер, похоронен в городе Киеве. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалями, одна из них «За оборону Советского Заполярья».

В областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко»

29 ноября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко», посвященная капитану-промысловику, руководителю Мурманского тралового флота, «Мурманрыбы», Мурманского рыбного порта - Георгию Герасимовичу Тисленко.

На выставке будут представлены его фотографии, документы, награды и личные вещи капитана.

После окончания мореходного училища в Херсоне в 1925 году он ходил матросом, штурманом, капитаном парусных судов на Черном море. В 1930 году отправился на Север, работал штурманом в Мурманском траловом флоте до назначения в июне 1931 года капитаном траулера РТ-29 «Днепр», в 1932 году переименованном в РТ-29 «Киров».

Под его руководством был освоен отечественный трал с кабелем, организована беспрерывная работа вахт при обработке улова. В 1937 году команда РТ-29 «Киров», взяв повышенные обязательства, добилась высоких мировых рекордов по вылову рыбы. В конце 1937 года Георгий Герасимович возглавил Мурманский траловый флот и начал внедрять собственный опыт на других траулерах.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов командовал Мурманской базой военизированного тралового флота. В 1942 году сопровождал один из первых эшелонов с мурманской рыбой для жителей блокадного Ленинграда. После окончания войны четыре года руководил объединением «Мурманрыба».

С декабря 1949 года Тисленко стал начальником Мурманского морского рыбного порта, на новой должности способствовал внедрению в строй углепогрузочных машин, транспортера для льда, использованию портальных кранов.

В 1964 году Г. Тисленко ушел на пенсию, а в 1972 году умер, похоронен в городе Киеве. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалями, одна из них «За оборону Советского Заполярья».

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