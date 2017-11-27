16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В плавцехе Кольской ГМК повышают утилизацию сернистых газов

12:0527 ноября 2017Просмотров: 78

Новый способ увеличить утилизацию сернистого ангидрида из конверторных газов внедрен в плавильном цехе Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель»).

Специалисты компании на конверторе № 5 изменили конструкцию «носка» напыльника — части оборудования, которое закрывает горловину плавильного агрегата. Это позволило улучшить примыкание напыльника непосредственно к конвертору и тем самым сократить зазоры, через которые происходят неорганизованные выбросы газа.

«Это техническое решение дало значительный экологический эффект, — отметил начальник плавцеха Кольской ГМК Вартан Мазманян, — У нас появилась возможность максимально полно собирать отходящие конверторные газы и утилизировать их, а это в свою очередь, привело к существенному улучшению условий труда работников плавильного участка».

В планах руководства цеха модернизировать и установить новые носки напыльников на всех действующих конверторах плавильного производства.

Усилия компании по повышению степени извлечения газов в серную кислоту на площадке Никель носят комплексный характер. В 2017 г. проведён целый ряд технологических мероприятий, в результате которых сократились выбросы в окружающую среду. В частности, произведен капитальный ремонт сернокислотного участка, пылевых камер конверторов, выполнен комплексный ремонт газоходов.

Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тысяч тонн, а также повышение степени утилизации конверторных газов до рекордного уровня в 68 процентов.

Читайте также
Мурманчанин вырашивал коноплю домаПрогноз погоды по Мурманской области на 28 ноябряМурманские полицейские победили в соревнованиях по самбо на кубок начальника УМВДС 1 по 3 декабря в «Лапландии» пройдут соревнования по мини-футболу для юношей
Марина Ковтун провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Мурманской областиВ Мурманске мужчину получил ножевое ранение, заступившись за девушкуВ Полярных Зорях символом города стал медвежонок УмкаСевер в каждом из нас: Дмитрий ДунаевВ областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко»В Мурманской области выявили более двадцати нарушений в сфере оборота гражданского оружия
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс