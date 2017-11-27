В Полярных Зорях символом города стал медвежонок Умка

На центральной пешеходной улице в Полярных Зорях установлен светящийся медвежонок Умка и надпись-признание в любви городу.

Это событие произошло на прошлой неделе. Новость мгновенно разлетелась по соцсетям, жители и гости города стали публиковать фото на фоне разноцветного северного сияния и милого медвежонка.

Идея проекта принадлежит Совету по реализации государственной молодежной политики при главе города, сообщает официальный сайт города Полярные Зори.

Фото: официальный сайт города Полярные Зори