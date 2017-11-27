16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В правительстве Мурманской области память Владимира Воротникова почтили минутой молчания

16:0027 ноября 2017Просмотров: 78

Сегодня оперативное совещание в региональном правительстве губернатор Марина Ковтун начала с минуты молчания в память о безвременно ушедшем председателе комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимире Воротникове.

Глава региона отметила, что контр-адмирал, моряк-подводник, настоящий русский офицер Владимир Михайлович Воротников был человеком, который превыше всего ставил долг и честь, ответственно подходил к выполнению любых задач как на военной, так и на гражданской службе.

Губернатор поручила оказать помощь и поддержку семье коллеги.

Читайте также
«Норникель» меняет качество жизни в городах, где действуют его предприятияНашелся еще один человек, который первым пришел на помощь пострадавшим на улице ЗеленаяВ Мурманск прибыл танкер Северного флота «Кама»В Ковдоре загорелась квартира
Замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Вадим Карпенко выслушает жителей Умбы 28 ноябряСпециалисты из России, Финляндии, Норвегии и Германии обсудят развитие туризма и культуры в АрктикеСегодня свой День рождения отмечает Борис ГребенщиковПолицейские Мурманской области сделали селфи с мамамиВ Мурманске бухгалтер незаконно перечислила своему сыну крупную сумму денегБез потерь. В Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд полиции
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс