В правительстве Мурманской области память Владимира Воротникова почтили минутой молчания

Сегодня оперативное совещание в региональном правительстве губернатор Марина Ковтун начала с минуты молчания в память о безвременно ушедшем председателе комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимире Воротникове.



Глава региона отметила, что контр-адмирал, моряк-подводник, настоящий русский офицер Владимир Михайлович Воротников был человеком, который превыше всего ставил долг и честь, ответственно подходил к выполнению любых задач как на военной, так и на гражданской службе.



Губернатор поручила оказать помощь и поддержку семье коллеги.