Вопросы защиты прав инвалидов региона рассмотрят на конференции в Мурманске

28 ноября в Мурманске будет работать III региональная конференция «Равенство возможностей. Опыт и проблемы обеспечения прав инвалидов на территории муниципальных образований Мурманской области».



На конференции будут рассмотрены вопросы защиты прав инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области.



В работе конференции примут участие около 100 человек, в том числе представители региональных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области, депутаты областной думы, а также представители субъектов системы социальной защиты инвалидов.



Конференция открывается 28 ноября в 12.00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 1»).