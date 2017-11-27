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Вопросы защиты прав инвалидов региона рассмотрят на конференции в Мурманске

10:4527 ноября 2017Просмотров: 105

28 ноября в Мурманске будет работать III региональная конференция «Равенство возможностей. Опыт и проблемы обеспечения прав инвалидов на территории муниципальных образований Мурманской области».

На конференции будут рассмотрены вопросы защиты прав инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области.

В работе конференции примут участие около 100 человек, в том числе представители региональных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области, депутаты областной думы, а также представители субъектов системы социальной защиты инвалидов. 

Конференция открывается 28 ноября в 12.00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 1»).

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