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Вовремя лайт: творческие битвы

11:1427 ноября 2017Просмотров: 56

Очередной выпуск программы «Вовремя лайт» посвящён творческим состязаниям в танцевальном и театральном искусстве.

В студию к журналисту Юрию Ерофееву придут Слава Бурцев, руководитель группы «Гаст лайф» и Тамара Шагвалеева, актриса Мурманского областного драматического театра.

Они расскажут о состязаниях по импровизации танцоров и актёров, о том как танцевальные и творческие битвы будут проходить в Мурманске в этом году.

Смотрите программу «Вовремя лайт»  27 ноября в 20 часов 15 минут на канале ТВ21+.

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