Вовремя лайт: творческие битвы

Очередной выпуск программы «Вовремя лайт» посвящён творческим состязаниям в танцевальном и театральном искусстве.

В студию к журналисту Юрию Ерофееву придут Слава Бурцев, руководитель группы «Гаст лайф» и Тамара Шагвалеева, актриса Мурманского областного драматического театра.

Они расскажут о состязаниях по импровизации танцоров и актёров, о том как танцевальные и творческие битвы будут проходить в Мурманске в этом году.

Смотрите программу «Вовремя лайт» 27 ноября в 20 часов 15 минут на канале ТВ21+.