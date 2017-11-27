16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: творческие битвы

20:1527 ноября 2017Просмотров: 56

Очередной выпуск программы «Вовремя лайт» посвящён творческим состязаниям в танцевальном и театральном искусстве.

В студию к журналисту Юрию Ерофееву придут Слава Бурцев, руководитель группы «Гаст лайф» и Тамара Шагвалеева, актриса Мурманского областного драматического театра.

Они расскажут о состязаниях по импровизации танцоров и актёров, о том как танцевальные и творческие битвы будут проходить в Мурманске в этом году.

Смотрите программу «Вовремя лайт»  27 ноября в 20 часов 15 минут на канале ТВ21+

Реклама
Читайте также
Х международный кинофестиваль «Северный Характер» завершенПосле взрыва на Зелёной мурманские следователи возбудили уголовное делоПожарный Сергей Скорняков первым пришёл на помощьС жителями дома, где взорвался газ и произошел пожар, встретился глава мурманской администрации Андрей Сысоев
Проект «Заповедник»: Мороз - именинник!Марина Ковтун поручила обеспечить запуск в эксплуатацию комплекса агропарка Алакуртти в возможно короткие срокиМарина Ковтун отметила работу аварийных служб при ликвидации последствий взрыва газа в МурманскеБПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом мореБолее 200 участников состязались за победу в конкурсе ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши»В правительстве Мурманской области память Владимира Воротникова почтили минутой молчания
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс