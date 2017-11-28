34 тысячи за отопление или перерасчет в условиях Крайнего Севера

Кто-то сидит без тепла, а у кого-то батареи греют, правда, платить за это приходится немало. Некоторые жители Мурманска и области были неприятно удивлены, когда получили квитанции за тепло, в которых суммы были весьма внушительные, почти 34 тысячи рублей. Хотя никаких долгов по оплате у них не было. За что должны платить, и должны ли, добросовестные жильцы разбирался Николай Кочетков и оператор Сергей Расюк.

Обычная ситуация в начале месяца, когда ты достаешь из ящика квитанции, а там… сколько?... Помимо стандартного платежа за тепло, тебе насчитывают еще и корректировку больше 15 тысяч.



В такой ситуации оказались жильцы 16 многоквартирных домов в Кировске. В октябре им пришло сразу две квитанции. Также предстоят корректировки в платежках жителям 50-домов в Североморске и Североморске-3. Не понаслышке знают о корректировках и в Мурманске, правда, не многие.



Пока корректировка платы за отопление коснулась только Первомайского округа Мурманска. Жильцы сорока домов, которые находятся под управлением компании «Мурманремстрой», уже получили дополнительные квитанции и… сразу же обратились в Госжилинспекцию.



Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области: «У нас были многочисленные обращения граждан, больше 150-ти, которые проживают в этих домах. Нами было проведено 17 проверок, по каждому дому они проверялись. Действительно, корректировка сделана на основании различия между начисленной жителям суммой и тем, что показали приборы учета, потому что на 100 процентах фонда «Мурманремстроя» установлены приборы учета».



То есть ресурсники выставили жителям счета на одну сумму, а натопили на другую. Эту разницу они вынесли в квитанции после корректировки с сентября 2016 по май 2017. Процесс этот контролирует Госжилинспекция.



Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области: «Нами были выявлены незначительные нарушения, в рамках проведения перерасчетов, и выдано было 13 предписаний. Суммы откорректируются, незначительно, но в меньшую сторону».



В домах, где установлен общедомовой прибор учета, плату за отопление начисляют на основе средних показателей за предыдущий год, если таких сведений нет - исходя из утвержденного норматива. Корректировка по показаниям приборов общедомового учета проводится либо по итогам года, либо при смене управляющей компании.



Причем проблема корректировок в том, что многие управляющие компании не трудятся разъяснить, почему и за что жильцы должны заплатить больше.



Ирина Кузьмичёва, представитель управляющей компании « Севжилсервис»: «Сейчас у многих управляющих компаний плохо налажена связь с населением, и в целом нет обратной связи никакой. Сейчас интернет как минимум, можно на квитанциях размещать информацию, можно на подъезде расклеивать, но это тоже проблематично, чтобы ее не просто выкинули, так что квитанции, на них можно размещать любую информацию».



Сейчас по всем выставленным счетам по корректировке пени не начисляются, ресурсники и управляющие компании даже предоставляют рассрочку по платежам, тем, кому это необходимо. Надо лишь только подать заявление.