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Бесплатный сыр не только в мышеловке. «Незамерзающий дежурный» – охота на халяву

20:1528 ноября 2017Просмотров: 110

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Насколько верно это утверждение? Корреспондент ТВ-21 Михаил Аброськин решил проверить миф на прочность. Что из этого вышло, смотрите в нашем эфире в рубрике «Незамерзающий дежурный».

Бесплатно – это слово заставляет глаза людей алчно светиться. Какой русский не любит получать что-то за просто так? Маркетологи говорят – презент. Студенты кричат – халява! Но осталась ли в мире вещи, за которые не надо платить и которые можно получить задарма? Я говорю твёрдое ДА! Подробнее в новой серии программы «незамерзающий дежурный» на телеканале ТВ-21.

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