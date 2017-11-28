Чтобы поймать должника, пристав из Заозерска притворилась одинокой женщиной

В отделе судебных приставов ЗАТО г. Заозерск находилось исполнительное производство в отношении жителя города, который задолжал за услуги ЖКХ.

Мужчина не спешил погашать долг, всячески уклонялся от визита к судебному приставу. Попасть в квартиру должника не представлялось возможным, на звонки в дверь реакции не было.

Кроме этого, должник вводил судебного пристава в заблуждение, утверждая, что он находится за пределами города и прибыть для проведения исполнительных действий и «был рад, да не может». Однако информация, предоставленная должником, вызвала у судебного пристава недоверие.

В ходе опроса знакомых должника пристав выяснил, что его они встречали на улицах города.

При просмотре объявлений в соцсетях, пристав увидел сообщение, в котором, так называемый «муж на час», предлагал свои услуги по мелкому ремонту бытовой техники. В объявлении был указан знакомый приставу телефон должника.

Судебный пристав позвонила должнику, представившись одинокой женщиной, у которой вышла из строя электрическая проводка и попросила помочь с ее ремонтом.

«Муж на час» сразу же принял заявку. По адресу вызова его уже ждали судебные приставы по ОУПДС. Должник тут же вспомнил о долге и погасил его в полном объеме.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.