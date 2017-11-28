Директор одного из образовательных учреждений Кольского района присвоила 70 тысяч рублей

По версии следствия северянка, являясь директором одного из образовательных учреждений Кольского района присваивала деньги, путем ежемесячного составления первичных учетных документов, а именно: табелей учета рабочего времени с заведомо ложными сведениями о якобы отработанном бывшим работником рабочем времени.

В результате преступных действий обвиняемой бюджету Кольского района был причинен ущерб на сумму более 70 000 рублей, который был полностью погашен в ходе предварительного расследования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.