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Доступная медицина. В Варзуге появился современный фельдшерско-акушерский пункт

20:0428 ноября 2017Просмотров: 77

Доступная медицина у порога. Теперь жителям Варзуги, чтобы получить медпомощь не придется ехать за 250 километров. В селе завершилось строительство современного фельдшерско-акушерского пункта.

Марина Заборщикова - коренная жительница Варзуги, фельдшером работает больше 25 лет. Именно к ней сельчане идут со всеми своими проблемами. Раньше условия для приема пациентов были весьма суровые, но теперь все изменилось.

Марина Заборщикова, фельдшер в селе Варзуга: «Мы работали в деревянном приспособленном здании, с печным отоплением, здание старенькое, ветхое, и холодно зимой, и печки топим».

Марина Платоновна еще по привычке говорит о топке печки в настоящем времени, хотя эти проблемы остались уже позади. Это первый в Мурманской области фельдшерско-акушерский пункт, который отвечает всем санитарным нормам и правилам. Здесь есть кабинет для приема пациентов, процедурная, комнаты для хранения медикаментов, санитарный кабинет, комнаты персонала. Все помещения оборудованы всем необходимым.

Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Все может спокойно использоваться, люди даже ЭКГ могут прямо здесь сделать. Мы сейчас делаем систему, чтобы снимки и описания уходили, условно, в Мурманск. Мы будем описывать, специалисты смотреть и давать сразу заключения».

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Варзуге полностью оплачено из регионального бюджета. На монтажные работы, оборудование и мебель потратили больше 10 миллионов рублей. После получения всех необходимых разрешительных документов новый пункт начнёт работу.

Геннадий Попов, глава Терского района: «Здесь еще должен быть врач общей практики и машина скорой помощи, по крайне мере обещали мне. И когда врач общей практики и машина будет, тогда Кузомень, Кашкаранцы. Еще эти два села будут обеспечены в полном объеме. Конечно, будем работать и на отдаленку».

До конца года также планируется завершить строительство аналогичного фельдшерско-акушерского пункта в селе Чапома, а в следующем году начать возведение еще одного - уже в селе Чаваньга.

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