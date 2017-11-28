Экран, звезды и ледяной бриз. Морозное кино в режиме полного погружения!

Мы продолжаем рассказ о самых ярких событиях международного кинофестиваля "Северный характер". Одно из них прошло под открытым небом на мурманском морвокзале и собрало больше сотни участников. Подробнее расскажет Владимир Школьников.

Мы на мурманском морвокзале. Вот причал, вот - ледокол Ленин, а здесь, вы слышите? Уличный кинотеатр! Вы удивлены? Я бы удивился! Но «Северный характер» и не такое придумает!

Вернемся на несколько часов назад - понаблюдаем за подготовкой. Этот киноэкран привезли из Норвегии, с кинофестиваля TIFF. Именно оттуда до Мурманска добралась традиция устраивать зимний кинопоказ под открытым небом. Норвежцы холода не боятся. А русские? Скоро узнаем.



Игорь Шайтанов, руководитель спецпроектов кинофестиваля «TIFF»: «Это в первый раз будет в Мурманске. Поэтому мы ожидаем, что это будет зрителю, по крайней мере, интересно. Это интересно - посмотреть необычное кино в необычном месте, в необычном формате. Ну и все это должно сработать, как мне кажется, просто на любопытстве публики».



«Кровь океана». Фильм про охотников на тюленей, которые отправляются в свой последний поход, ведь правительство страны перестало помогать промысловикам. Фильм не рассказывает о том, хорошо это или плохо. Он показывает, с какими трудностями сталкиваются промысловики во льдах океана.



Елена Шаргина, зрительница: «Я - путешественник из Санкт-Петербурга. Оказалась случайно на фестивале, тем более, мне очень интересно почувствовать Север».



Андрэ Ларссон, зритель, участник фестиваля: «Это круто - показывать фильм о северном море в северном порту, среди кораблей. То место, где мы находимся, здорово добавляет атмосферности».



Валерий Тиханчук, зритель: «Я услышал об этом мероприятии, что будет показан фильм. И он меня заинтересовал, так как, я думаю, что фильм будет о том районе, где я был в свое время. А в свое время я ходил в составе научной экспедиции на зверобойном судне».



Валерий Тиханчук в прошлом - ученый. Еще в советские годы исследовал морского тюленя в районе Гренландии. Известно, что тюлени питаются рыбой. Валерий считает, что если будет больше тюленей, значит, рыбаки будут вылавливать меньше рыбы.



Валерий Тиханчук, зритель: «Все-таки, морская экология, она в одной цепочке! Я считаю, конечно, что запрещать нельзя, а надо контролировать. Но оно и контролируется. Ведь квоты давались и нам, и норвежцам, на добычу тюленя».



Вопрос, действительно, сложный и уже давно вызывает много споров. У посетителей уличного кинотеатра мнения тоже различаются.



Дарья Матвеенкова, зрительница: «Я считаю, что такие вещи нужно запрещать! Либо, в крайнем случае, вводить ограниченные квоты, потому что раньше этот промысел существовал для получения продовольствия, а сейчас мы живем в других условиях. Мы можем купить продукты в магазине, и нет смысла для получения одежды и пищи убивать тюленей. Поэтому нужно вводить запрет, тем более, потому что подобные забои, они очень жестокие и кровавые. И у этих животных нет просто никакой возможности сопротивляться и избежать забоя. Поэтому я против».



У автора фильма - норвежки Труде Оттерсен - другое мнение. На севере Норвегии уже сотни лет мужчины ходят в морские походы за тюленьим мясом. Она считает, что традиционный промысел необходимо сохранять и поддерживать как в России, так и в Норвегии.



Труде Оттерсен, режиссер, автор фильма «Кровь океана»: «Я, например, стараюсь есть только добываемое мясо. Например, мясо тюленя. Я думаю, что лучше есть мясо диких животных, чем тех, кого выращивают специально, например, курицу или индейку».



Пришел на премьеру и главный герой фильма - капитан судна Бьорн Квэрнму. По его словам, после ввода государством ограничений, его судно подолгу простаивает в порту.



Бьорн Квэрнму, капитан судна «Хасвел»: «Теперь очень трудно найти новую работу для моего судна. Это очень хороший вопрос. Недавно мы ходили к Шпицбергену со съемочной группой документалистов. Снимали полярных медведей. Может быть, именно это и есть моя новая работа на ближайшие годы... «



Фильм о последнем походе тюленебойного судна «Хасвел» послужил протестом против притеснения промысловиков. Прислушаются ли норвежские политики, продолжит ли правительство Норвегии помогать морякам - неизвестно. Этот спор останется за кадром.