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Финское танго в Jazz & Blues Cafe

14:3028 ноября 2017Просмотров: 66

На этой неделе в Мурманске состоится XVII Фестиваль Финского кино. В разных местах города будет показано много кинофильмов из страны Суоми.

Необычный музыкальный фильм можно будет увидеть в среду 29 ноября в клубе «Ледокол»  отеля  "Park Inn by Radisson Полярные Зори"  в рамках  известного проекта  Jazz & Blues Cafe. Кинофильм рассказывает про финских музыкантов, которые путешествуют и играют танго на своих музыкальных инструментах. При этом они искренне верят, что родиной танго является именно Финляндия, а никакая не Аргентина.

После просмотра кинофильма на сцене клуба «Ледокол», как обычно по средам, выступят как резиденты Jazz & Blues Cafe, так и новые коллективы, в том числе сотрудники Финского консульства.

Кроме того, на этом вечере со своими многочисленными мурманскими друзьями попрощается помощник консула Сари Пёюхёнен, которая после 5 лет работы в Мурманске  возвращается домой в Финляндию.

Начало в 19:00

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