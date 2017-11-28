Мурманский журналист и краевед Дмитрий Ермолаев представит свою новую книгу «Мурманское кино»

29 ноября в 17.30 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, IV этаж, отдел краеведения) состоится презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино».



Дмитрий Ермолаев – известный мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России, главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области. На протяжении многих лет он кропотливо собирал материалы, связанные с историей российского кинематографа на Кольском полуострове.



Автор книги убежден, что Мурманская область – один из самых кинематографических регионов России. Благодаря близости к центру страны и необыкновенным ландшафтам на Кольском полуострове снимались фильмы, действие которых по сценарию разворачивалось на российском Севере, Дальнем Востоке, на Аляске, в Канаде.



Новая книга рассказывает о кинотеатрах Мурманска от первого немого до современных звуковых, о съемках на Кольском Севере отечественных и зарубежных документальных и художественных фильмов, об актерах, чьи судьбы связаны с Мурманом. Издание включает редкие архивные документы.



На презентацию приглашены краеведы, историки, студенты, специалисты музеев и библиотек, читатели библиотеки.







