16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Норникель»: необходимо привлекать горожан к решению инфраструктурных проблем

11:0728 ноября 2017Просмотров: 75

Старший вице-президент компании Лариса Зелькова сообщила, что «ежегодный благотворительный социальный бюджет» «Норникеля» составляет 7 млрд рублей.

Решить инфраструктурные проблемы северных городов и создать там комфортную среду невозможно без инициативы жителей.

Такое мнение выразила ТАСС старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК «Норникель» Лариса Зелькова в кулуарах Общероссийского гражданского форума.

«Наш фокус на то, чтобы вовлекать людей, жителей наших городов в совместное с нами решение вопросов территорий. Это главный инструмент, который позволит существенно изменить ситуацию. Просто деньги, даже выданные в виде грантов некоммерческим организациям, они являются только частью - способом. Но эффективное использование такого рода ресурсов возможно только в том случае, если люди, которые живут в городе, сами участвуют в программах изменения, точно понимают, чего бы они хотели для себя, для своих детей, и готовы тратить время и силы на то, чтобы это делать», - сказала она.

Зелькова сообщила, что «ежегодный благотворительный социальный бюджет» «Норникеля» составляет 7 млрд рублей. Один из наиболее значительных благотворительных проектов компании - грантовая программа «Мир новых возможностей».

«В рамках программы проводится конкурс социальных проектов на территории, где мы как раз представлены - это Норильск, это Кольский полуостров, с этого года - еще Забайкальский край. Это, как правило, поддержка самого разного спектра проектов - от дополнительного образования до спорта, традиционных видов ремесел традиционных коренных народов на наших территориях, это социальное предпринимательство и разные другие аспекты. Я считаю, что за такого рода программами - конкурсными, грантовыми, как «Мир новых возможностей», безусловно, будущее», - отметила вице-президент компании.

Как сообщается на сайте «Норникеля», конкурс социальных проектов направлен на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Программа «Мир новых возможностей» реализуется компанией с 2014 года. За это время поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 млн рублей.

«Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого «Норникель» производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности предприятий группы компаний «Норникель» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.




Читайте также
Ночью в Умбе в частном доме произошел пожарВ Мончегорске продолжается реализация проекта «Moncha – спас»В «Норникеле» внедряют программу адаптации новых сотрудниковВ Мурманске на улице Полярный круг незаконно продавали спиртное
Сегодня у православных верующих начинается Рождественский постМурманский журналист и краевед Дмитрий Ермолаев представит свою новую книгу «Мурманское кино»Утки-хулиганы и прилежные индусы. Встречай, Архангельск!Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвленыЛучшие рукописные книги Мурманской областиЧтобы поймать должника, пристав из Заозерска притворилась одинокой женщиной
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс