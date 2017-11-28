«Норникель»: необходимо привлекать горожан к решению инфраструктурных проблем

Старший вице-президент компании Лариса Зелькова сообщила, что «ежегодный благотворительный социальный бюджет» «Норникеля» составляет 7 млрд рублей.



Решить инфраструктурные проблемы северных городов и создать там комфортную среду невозможно без инициативы жителей.



Такое мнение выразила ТАСС старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК «Норникель» Лариса Зелькова в кулуарах Общероссийского гражданского форума.



«Наш фокус на то, чтобы вовлекать людей, жителей наших городов в совместное с нами решение вопросов территорий. Это главный инструмент, который позволит существенно изменить ситуацию. Просто деньги, даже выданные в виде грантов некоммерческим организациям, они являются только частью - способом. Но эффективное использование такого рода ресурсов возможно только в том случае, если люди, которые живут в городе, сами участвуют в программах изменения, точно понимают, чего бы они хотели для себя, для своих детей, и готовы тратить время и силы на то, чтобы это делать», - сказала она.



Зелькова сообщила, что «ежегодный благотворительный социальный бюджет» «Норникеля» составляет 7 млрд рублей. Один из наиболее значительных благотворительных проектов компании - грантовая программа «Мир новых возможностей».



«В рамках программы проводится конкурс социальных проектов на территории, где мы как раз представлены - это Норильск, это Кольский полуостров, с этого года - еще Забайкальский край. Это, как правило, поддержка самого разного спектра проектов - от дополнительного образования до спорта, традиционных видов ремесел традиционных коренных народов на наших территориях, это социальное предпринимательство и разные другие аспекты. Я считаю, что за такого рода программами - конкурсными, грантовыми, как «Мир новых возможностей», безусловно, будущее», - отметила вице-президент компании.



Как сообщается на сайте «Норникеля», конкурс социальных проектов направлен на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Программа «Мир новых возможностей» реализуется компанией с 2014 года. За это время поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 млн рублей.



«Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого «Норникель» производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.



Основными видами деятельности предприятий группы компаний «Норникель» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.









