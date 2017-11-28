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Олимпийские чемпионы откроют в Вологде Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

16:1528 ноября 2017Просмотров: 34

2 и 3 декабря в Вологде, на стадионе «Локомотив», пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы олимпийского чемпиона Николая Гуляева.

Молодые конькобежцы приедут в Вологду уже пятый раз. В прошлом году за медали боролись 174 спортсмена из разных регионов России.

Об этом сообщает "Медиа Центр". 

Соревнования, по традиции, откроет Николай Гуляев. В этом году, по случаю пятилетия, компанию ему составят шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Павловна Скобликова, олимпийская чемпионка Турина, известные советские и российские конькобежцы.

Будут разыграны медали на дистанциях 500 и 1000 метров среди юношей и девушек среднего и старшего возраста. Победители и призеры получат кубки и награды Министерства спорта РФ, а также ценные подарки от Николая Гуляева.

Николай Гуляев родился 1 января 1966 в Вологде. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, Олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 м, чемпион мира и Европы 1987 года в классическом многоборье, чемпион СССР 1987 года, чемпион СНГ 1992 года. В настоящее время руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы

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