Пользователи ВКонтакте теперь могут редактировать отправленные сообщения

Разработчики добавили Вконтакт новую возможность. Теперь пользователи смогут редактировать отправленные сообщения в течение 24 часов.

Об этом сообщает «Российская газета».

Для того, чтобы отредактировать сообщение, необходимо нажать на иконку с карандашом, поправить текст и нажать галочку. Однако у автора послания есть только 24 часа на исправление.

Кроме этого, создатели групповых чатов получили возможность создавать ссылку для приглашения новых собеседников. Благодаря этому к беседе сможет присоседиться любой пользователь.