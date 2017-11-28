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Пользователи ВКонтакте теперь могут редактировать отправленные сообщения

09:3028 ноября 2017Просмотров: 97

Разработчики добавили Вконтакт новую возможность. Теперь пользователи смогут редактировать отправленные сообщения в течение 24 часов.

Об этом сообщает «Российская газета».

Для того, чтобы отредактировать сообщение, необходимо нажать на иконку с карандашом, поправить текст и нажать галочку. Однако у автора послания есть только 24 часа на исправление.

Кроме этого, создатели групповых чатов получили возможность создавать ссылку для приглашения новых собеседников. Благодаря этому к беседе сможет присоседиться любой пользователь.

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