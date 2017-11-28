Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены

Пятый в очереди наследник британского трона принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл помолвлены.

Об этом в понедельник объявила канцелярия Кларенс-Хауса - резиденция отца Гарри, наследного принца Чарльза.

Об этом сообщает ТАСС.



«Его королевское высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри с Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года», - сказано в сообщении канцелярии.

В нем также отмечается, что помолвка произошла в Лондоне ранее в ноябре. Гарри проинформировал об этом свою бабушку, королеву Елизавету II и других членов королевской семьи Виндзоров, а также заручился благословением на предстоящий брак со стороны родителей своей возлюбленной.

Как указали в Кларенс-Хаусе, 33-летний Гарри и 36-летняя Меган, чей роман длится уже 16 месяцев, будут отныне проживать в Ноттингемском коттедже Кенсингтонского дворца.

Фото: Меган Маркл, Instagram