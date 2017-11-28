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Россияне больше всего боятся войны и болезней

17:0028 ноября 2017Просмотров: 97

Об этом свидетельствуют результаты опросы «Левада-Центра».

Наибольшие страхи у жителей России, как и год назад, вызывают болезни близких (47%) или собственная болезнь, потеря работоспособности (32%), а также война (37%), сообщает «Левада-Центр».

Каждый пятый боится бедности (22%), старости и стихийных бедствий (по 21%), показал опрос, проведенный 20-24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Физической боли, мучений опасаются 17% респондентов. Десятая часть опрошенных боится произвола властей, беззакония (11%), национальных конфликтов (10%), собственной смерти и гибели человечества (по 10%).

Реже респонденты говорили о том, что больше всего они боятся преступников (7%), публичных унижений, оскорблений (6%), гнева Божьего, Страшного Суда (5%), возврата к массовым репрессиям (3%), сообщает Интерфакс.

О том, что они не испытывают особых страхов, сказали 11% участников опроса.

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