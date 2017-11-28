С начала года телефонные и интернет-мошенники обманули 1200 жителей Мурманской области

За 10 месяцев текущего года на территории Мурманской области зарегистрировано более 1200 преступлений, связанных с неправомерным завладением денег с помощью интернета или посредством телефонной связи.

Это всего на 8,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Дистанционные мошенничества совершаются в отношении всех категорий граждан, но особенно страдают от телефонного обмана пенсионеры, лишаясь из-за мошенников последних денег.

Как показывает практика, в основном злоумышленники совершают мошенничества, пользуясь финансовой неграмотностью граждан, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.