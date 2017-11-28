Сегодня у православных верующих начинается Рождественский пост

28 ноября у православных верующих начинается последний из четырех многодневных постов года - сорокадневный Рождественский, или Филиппов пост. «Рождественский» - официальное церковное название зимнего поста.

Об этом сообщает «Российская газета».

Существуют различные степени строгости соблюдения пищевого поста: монастырский устав (он тоже бывает разной степени строгости) и ограничения, накладываемые на себя мирянами по благословению священника.

Самое строгое воздержание: «сухоядение» (отказ от вареной пищи) по понедельникам, средам и пятницам, во вторник же и четверг к вареной пище разрешается вино и растительное масло.

Употребление рыбы разрешается в субботу и воскресенье, а также в дни церковных праздников.

В последнюю неделю Рождественского поста со 2 января по 6 января рыба запрещена даже в субботу и воскресенье.

Самый строгий пост 6 января, в Рождественский сочельник, когда позволяется есть только «сочиво» - блюдо из зерен пшеницы, да и то только «после первой звезды».

Но монастырский устав трудно применим для работающих или нездоровых людей. Поэтому верующие, живущие обычной жизнью современного человека, накладывают на себя такие ограничения: в пищевом режиме отказываются от употребления мяса, сливочного масла, молока, сыра, сметаны, яиц, птицы, алкоголя, рыбу едят во все дни, кроме среды и пятницы.

Послабления существуют для детей, беременных женщин, кормящих матерей, учащихся, людей много и интенсивно работающих.

Священники повторяют: пост не диета, смысл поста не в аскетических упражнениях по укрощению плоти, воздержание только средство для того, чтобы подчинить свое телесное духовному, а главная цель - возвращение к Богу, воспитание в себе любви к ближнему.

Поэтому Поэтому в пост так важна молитва (без нее все бессмысленно), покаянное чувство, осознание своей немощности, проявления любви и понимания к ближним, помощь нуждающимся, добрые дела.