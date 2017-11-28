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В Белом море поймали двух браконьеров

10:0028 ноября 2017Просмотров: 67

28 ноября 2017 года вступило в силу постановление Кандалакшского районного суда в отношении двух браконьеров.

Они были выявлены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в районе рыбопромыслового участка «Летнее» акватории Белого моря в 45 км от пгт Умба.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что выявленные в акватории Белого моря лица - мурманчане.

Браконьеры установили сети в местах миграционного хода тихоокеанского лосося (горбуши), и на момент задержания уже успели выловить более 10 рыб.

Кандалакшским районным судом Мурманской области вынесено постановление о признании одного из браконьеров виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.

В отношении второго лица было принято решение об освобождении от уголовной ответственности в связи с раскаянием, на основании того, что гражданин впервые совершил преступление, способствовал раскрытию и расследованию преступления, возместил причиненный ущерб.

Также, на основании постановления указанного суда, были конфискованы орудия лова в пользу государства, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.  

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