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В Госдуме хотят придумать наказание для догхантеров

13:4428 ноября 2017Просмотров: 121

Законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными ко второму чтению может быть расширен на садистов и догхантеров, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Статья о жестоком обращении с животными может быть расширена за счет ужесточения ответственности за применение садистских методов по отношению к животным, а также за деяния, совершенные в отношении нескольких животных, что позволит привлекать к уголовной ответственности догхантеров и живодеров, калечащих животных», - сказал Бурматов.

По его словам, при доработке законопроекта будут учтены предложения зоозащитников, которые были высказаны в ходе «круглого стола» в Госдуме по вопросам ужесточения уголовной ответственности за факты живодерства и жестокого обращения с животными.

«Эти преступления могут быть отнесены к категории преступлений средней тяжести, что позволит помещать преступников в СИЗО, а впоследствии - привлекать их к уголовной ответственности на срок до пяти лет лишения свободы», - сказал Бурматов.

По его словам, к преступлениям в отношении животных, за которые смогут приговорить к максимальному тюремному сроку в соответствии с предлагаемыми поправками, могут быть также отнесены преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, преступления, совершенные в присутствии малолетних, а также преступления, сопровождающиеся публичной демонстрацией, в том числе - в средствах массовой информации и интернете, сообщает Интерфакс.

«В соответствии с предлагаемыми поправками за это теперь будет грозить реальный тюремный срок, а не мизерные штрафы, как это происходит сейчас. Это очень рациональные предложения, которые мы постараемся учесть в работе над законопроектом при его подготовке ко второму чтению», - заявил Бурматов.

Поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание за жестокое обращение с животными, по словам главы комитета, планируется принять во втором и третьем чтениях до конца года.

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