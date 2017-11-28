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В Мончегорске открылась выставка «Территория творчества»

15:4528 ноября 2017Просмотров: 74

В Мончегорском музее цветного камня имени В. Н. Дава открыта выставка «Территория творчества». 

На выставке представлены работы взрослой группы обучающихся преподавателя ДШИ имени В. И. Воробья художника Надежды Николаевны Каримовой.

Оь этом сообщает официальный сайт Мончегорска. 

Авторы работ: Гончарова Анна, Жуковская Александра, Ласкина Наталья, Левша Елена, Максимова Марина, Мамакина Светлана, Новикова Оксана, Павлова Юлия, Полякова Ирина.

Выставка продолжит свою работу до 31 декабря 2017 года.

Фото: официальный сайт 

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