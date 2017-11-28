В Мончегорске продолжается реализация проекта «Moncha – спас»

Состоялся очередной учебный поисковый выход в рамках реализации проекта «Мончегорский поисковый отряд «Moncha – спас».

Проект предполагает создание молодежной инициативной группы, которая совместно с профессиональными спасателями будет проводить работы по поиску пропавших людей. Теоретическое и практическое обучение инициативной группы (семинары, занятия на местности) проводят специалисты МЧС Мончегорска.



Организаторами учебного выхода выступили Союз детских и молодежных общественных объединений Мончегорска, отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации Мончегорска, профессиональная аварийно-спасательная служба. Участники поискового отряда «Moncha – спас» прошли обучение по обнаружению и подъему пострадавшего в лесу человека, правилам безопасного спуска с высоты и организации поисковых работ в зимнее время года.



Проект «Мончегорский поисковый отряд «Moncha – спас» реализуется при поддержке регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.



