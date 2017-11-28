В Мурманске бывший военнослужащий ограбил незнакомца, угрожая ему ножом

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора ефрейтору запаса войсковой части 3798 Владимиру Воробьеву.



Он признан виновным в разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.



Дело было 11 февраля около 22 часов в одном из кафе-баров Мурманска.



Пьяный Воробьев, желая незаконно обогатиться, под надуманным предлогом напал на ранее незнакомого ему гражданина, избил его, угрожая имеющимся при себе одноклинковым складным ножом, а затем украл принадлежавший последнему мобильный телефон стоимостью около 5 тыс. рублей.



Затем, Воробьев скрылся с места преступления вместе с похищенным имуществом, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.



Судом Воробьеву назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба ВСУ по СФ.