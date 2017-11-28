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В Мурманске на улице Полярный круг незаконно продавали спиртное

11:1528 ноября 2017Просмотров: 88

В полицию поступила информация от жителей Мурманска о том, что в одной из торговых точек города ночью торгуют алкоголем.

Была проведена проверка, в ходе которой информация подтвердилась.  В торговой точке по улице Полярный круг полицейские установили и зафиксировали факт реализации спиртного в неустановленное законодательством время - ночью.

В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

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