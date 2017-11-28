В Мурманске нетрезвый военнослужащий сломал мотоцикл после неудачной попытки угона

Рядовой в/части 20506 Марк Ситников признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.

11 июля в Мурманске пьяный Ситников, без цели хищения, завладел припаркованным в одном из дворов города чужим мотоциклом марки «Хонда ЦБР 600Ф1» и выкатил его из парковочного кармана.

Ввиду неудачных попыток завести мотор мотоцикла на месте, Ситников стал откатывать транспортное средство от места парковки по тротуару, но был задержан сотрудниками полиции.

При этом, по пути своего следования Ситников 5 раз уронил мотоцикл, нанес по различным его частям несколько ударов камнем, ногами и кулаком, причинив тем самым ущерб на сумму более 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ВСУ по СФ.

Судом Ситникову с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.