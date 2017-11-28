В Мурманской области за сутки пешеходы 36 раз нарушили ПДД

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 621 нарушение ПДД.

36 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 4 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 309 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 31 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.