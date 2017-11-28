В «Норникеле» внедряют программу адаптации новых сотрудников

В качестве площадки для пилотного проекта в Кольской ГМК выбран цех электролиза никеля.

Новое место работы - это всегда стресс и немалые волнения для человека, независимо от его опыта, квалификации и навыков. В «Норникеле» задумались о специальной программе адаптации к новому виду деятельности, новым коллегам, обязанностям, чтобы процесс «акклиматизации» новичков был для них комфортным.

- В Кольской ГМК определено подразделение, которое будет участвовать в пилотном проекте. Это цех электролиза никеля, где в связи с крупными инвестиционными проектами компании предполагается набор персонала, - рассказала Kn51 начальник отдела кадрового администрирования департамента персонала КГМК Оксана Новикова. - Программа должна помочь новичкам влиться в коллектив, освоить профессию, узнать производство. Работник должен знать, какие ценности в компании существуют, понимать миссию и стратегию ее развития. Это тоже поможет включиться в рабочий процесс и полноценно, с полной отдачей трудиться.

По словам Оксаны Новиковой, новая программа позволит не только ускорить процесс «приживаемости» новичка в коллективе, внедрения его в должность, но и снизить текучесть кадров.

- Необходимо, чтобы люди трудились в комфортных условиях, чтобы они видели, что в них заинтересованы, тогда они надолго останутся в нашем коллективе, - говорит Оксана Дмитриевна. - Программу адаптации разрабатывает головной офис «Норникеля» совместно со всеми предприятиями компании. Это взаимный процесс: обсуждаем, какие вещи пойдут у нас, какие нет, как лучше организовать работу в данном направлении.

Одно из первых нововведений - буклеты о компании «Норникель» и стратегии ее развития, где представлена в том числе технологическая схема производства металлов. Такие буклеты выдают при приеме на работу.

- Небольшой буклет поможет новичку сориентироваться, узнать больше о компании, понять, где он будет работать, - продолжает Оксана Новикова. - Каждый работник должен представлять технологическую цепочку компании, ее масштабы, насколько она глобальна, сильны ее позиции в стране, мире. Буклет - это только первый шаг. В планах - выдавать каждому вновь принятому сотруднику индивидуальный материал, где можно будет найти ответы на все вопросы, интересующие его на начальном этапе: зарплата, отпуска, повышение квалификации и так далее.

По словам начальника отдела кадрового администрирования департамента персонала Кольской ГМК, также в планах закрепление новичков за квалифицированными работниками, наставниками.

В компании уверены: с появлением четкой процедуры адаптация новых сотрудников на производстве будет проходить более комфортно для них и эффективно, и первые шаги по карьерной лестнице будут не такими уж сложными.







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