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В Росляково закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

09:4528 ноября 2017Просмотров: 66

Закончено строительство объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска».

На объекте предполагается проведение физкультурно-оздоровительных занятий и учебно-тренировочных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, стритболу, а также занятий на тренажерах и турниках для воркаута. Возможность занятий на тренажерах предусмотрена и для маломобильных групп населения.

По итогам проверки застройщику – городскому спортивному центру «Авангард» выдано заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Заключение является одним из основных документов, необходимых для обращения застройщика в Комитет градостроительства и территориального развития города Мурманска с заявлением на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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