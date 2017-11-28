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В Североморске двое мужчин похитили третьего и заставили его копать себе могилу

13:5528 ноября 2017Просмотров: 545

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора матросу запаса войсковой части Евгению Смирнову и гражданину Александру Беляеву.

Каждый из них признан виновным в вымогательстве и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

4 мая прошлого года в 19 часу, находясь в Североморске, Смирнов и Беляев, заранее договорившись о совместном совершении преступлений, потребовали от гражданина Вишневского под предлогом пропажи автомобильных колес из гаража передать им таковые или выплатить 46 тысяч рублей.

Получив отказ, Смирнов и Беляев посадили мужчину в автомобиль и перевезли его в гаражный массив.

Там Смирнов и Беляев сначала вновь предъявили к Вишневскому аналогичные требования, а после отказа их выполнить, избили его, нанеся множество ударов кулаками, в том числе с надетыми на них боксерскими перчатками, по телу, рукам и голове, а также высказали угрозы применения имевшегося при них пистолета.

Далее Смирнов и Беляев, желая добиться своей корыстной цели, поместили Вишневского против его воли в салон автомобиля и перевезли на одну из автомоек указанного города, высказывая по пути аналогичные ранее указанному незаконные требования.

Спустя час, Смирнов и Беляев связали руки Вишневского пластиковым хомутом и, высказывая угрозы применения физического насилия, поместили северянина в багажник автомобиля, и перевезли таким образом в район промышленных построек.

Далее Смирнов и Беляев вновь под угрозой физического насилия и применения огнестрельного оружия предъявили Вишневскому аналогичные требования.

Вишневскому вручили лопату и потребовали выкопать яму для своего последующего погребения.

Мужчина, реально опасаясь за свою жизнь, воспользовавшись тем, что преступники отвлеклись, смог убежать с места происшествия, сообщает пресс-служба ВСУ по СФ.

Судом Беляеву с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Смирнову с учетом добровольного частичного возмещения морального вреда потерпевшему судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

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