«Вице-адмирал Кулаков» вернулся в родную базу Северного флота

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход. Сегодня в главной базе Северного флота Североморске состоялась торжественная встреча экипажа.

Большой противолодочный корабль и ракетный крейсер, «Вице-адмирал Кулаков» и «Маршал Устинов» вышли из базы 29 июня. Первое, важное мероприятие - участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. Далее Кулаков взял курс в сторону Балтийского и Северного морей, после продолжил движение на юг.



Николай Евменов, командующий Северным флотом вице-адмирал: «Новое и сложное было то, что активизировались наши стратегические партнёры в Средиземном море и Индийском океане. Отрабатывали задачи в Республике Оман. Отрабатывали задачи в Красном море. За время нашего патрулирования не было ни одного нападения пиратов. Ну, это тоже, как показатель».



Наши моряки представили флаг военно-морского флота и России в 10 странах и портах мира. Прошли 24 тысячи морских миль. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основная задача - обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.



Максим Шумилов, командир БПК «Вице-адмирал Кулаков»: «Моряки ведут себя в море достаточно дружелюбно, пока не получат соответствующую боевую задачу. Для этого мы там и находились».



«Вице-адмирал Кулаков» уходил летом, вернулся, когда берег уже под плотным слоем снега. 350 человек экипажа не видели родных 153 дня. Говорят, со временем привыкаешь к разлуке. Так легче, дни до долгожданной встречи пролетают быстрее.



Анастасия Сылко: «Всегда, как в первый раз. Первая встреча, первое знакомство, первый поцелуй. Не спишь, ждёшь с трепетом. До этого неделю, если честно, не спала. Переживала, на работу не высыпалась. Это приятные хлопоты, ради этого стоит жить, ради этого стоит ждать и любить».



Ни позвонить, ни поделиться радостью, ни спросить: как дела? Связи нет, жёны на берегу остаются наедине со своими волнениями. Но такова судьба почти всех спутниц военных моряков - ждать на берегу. Вот они, крепкие, объятия с пятимесячной выдержкой.



Владимир Сылко: «Кто-то же должен решать такие задачи и ходить в дальние походы. Да, сложно. Но, возвращаясь испытываешь гордость за себя и за страну и за корабль».



На боевой службе и сейчас находятся корабли обеспечения. В ближайшее время экипаж будет отдыхать. Затем моряки приступят к следующему этапу боевой подготовки. В новом учебном году их ожидает не менее интенсивная боевая учёба и новые дальние походы в важные районы Мирового океана.