16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Завтра в Мурманске состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску»

16:3028 ноября 2017Просмотров: 30

29 ноября в 17.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, IV этаж, Литературная гостиная) состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску».

Сари Пёюхёнен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари родилась в Восточной Финляндии, окончила университет Ювяскюля, магистр философии.

Прожив семь лет в Мурманске, она может считать себя краеведом, ведь за эти годы С. Пёюхёнен хорошо изучила не только достопримечательности города, но и объездила весь Кольский полуостров – от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет собой историю Мурманска, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые она собирала в течение 7 лет.

Читайте также
Олимпийские чемпионы откроют в Вологде Всероссийские соревнования по конькобежному спортуБПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний походВ Мончегорске открылась выставка «Территория творчества»Владимир Путин предлагает ввести ежемесячные выплаты при рождении первенца
Финское танго в Jazz & Blues CafeПострадавшим при взрыве газа в Мурманске дома выплатят компенсациюВ Мурманске нетрезвый военнослужащий сломал мотоцикл после неудачной попытки угонаВ Североморске двое мужчин похитили третьего и заставили его копать себе могилуВ Госдуме хотят придумать наказание для догхантеровВ Мурманске военнослужащий ограбил незнакомца, угрожая ему ножом
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс