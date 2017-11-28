Завтра в Мурманске состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску»

29 ноября в 17.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, IV этаж, Литературная гостиная) состоится презентация книги Сари Пёюхёнен «Путеводитель по Мурманску».

Сари Пёюхёнен – помощник консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сари родилась в Восточной Финляндии, окончила университет Ювяскюля, магистр философии.

Прожив семь лет в Мурманске, она может считать себя краеведом, ведь за эти годы С. Пёюхёнен хорошо изучила не только достопримечательности города, но и объездила весь Кольский полуостров – от Териберки до Варзуги.

В октябре 2017 года Сари издала путеводитель по столице Заполярья «Murmanskin matkaopas» на финском языке. Книга-гид содержит не только туристическую информацию, но и представляет собой историю Мурманска, рассказы, анекдоты, чудеса и противоречия, которые она собирала в течение 7 лет.