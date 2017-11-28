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Жители Дровяного замерзают в квартирах без отопления

20:0728 ноября 2017Просмотров: 148

Мерзнут, болеют, спят одетыми, отогреваются у друзей. К нам в редакцию обратились жители Дровяного, в квартирах которых вот уже много дней холодные батареи. Люди боятся - как будут жить, когда на улице снова грянут морозы?

 «Вот уже вторую неделю в доме на улице Прибрежной в Дровяном нет отопления. Люди мерзнут. Я, честно говоря, очень уютно чувствую себя в зимних сапогах и теплой шубе. На термометре около 10 градусов. И это пока на улице не очень холодно. А как только ударят сильные морозы, в квартире будет настоящий ледниковый период».

Анатолий Решетов уже привычно ходит по дому в махровом халате поверх шерстяного свитера, на ногах вязаные носки. Спит под двумя одеялами, кое-как спасется от холода обогревателем. Недавние морозы с соседями еле пережили.

Анатолий Решетов: «Когда было 17 градусов температура окружающей среды, в квартире было +7. Обогреватель не справляется».

Вылезаешь утром их холодной кровати в холодную комнату и хорошо бы в горячий душ, но и тут жильцам дома не везет.

Анатолий Решетов: «Поймаешь воду - нормально, искупаешься. Мы купаемся в горячей воде, холодной практически не пользуемся. То есть, она где-то +40? Ну да. То есть, можно намылиться и выйти из холодной воды».

Ни одной теплой стены, полотенцесушитель тоже холодный - рассказывает еще один местный житель Виктор Стежников. В прошлую пятницу в батареях что-то забулькало, начало греть, а через полчаса снова все остыло.

Виктор Стежников: «Бодрит такой морозец в квартире или болеет? О, конечно, бодрит! Сейчас с дежурства, помыться бы надо, сейчас опять уезжать. Стирать тоже нельзя, потому что весь этот конденсат на стенах, влага».

Греться и мыться ездят к друзьям на дачу - возмущается соседка с первого этажа Татьяна Сухомейло. Дома работают обогреватель и духовка. Дети с маленьким внуком в гости пока не приходят. Боятся заморозить малыша. Женщина сама в холоде уже успела переболеть отитом.

Татьяна Сухомейло: «Сейчас в данный момент оделась, пока еще обогреватель не включала, потому что пылесосила и все прочее. Иначе вылетают пробки».

По поводу ледяных батарей - люди предположили, что все дело в ремонте дома, который сейчас проводится. Звоним в управляющую компанию, дозваниваемся до инженера.

«Ведутся работы по капитальному ремонту.
- А что случилось с домом?
Капремонт.
- И его нужно делать сейчас, зимой?
Это не ко мне вопрос, это к вопрос к Фонду капитального ремонта.
- А сколько идет капремонт?
С сентября, по-моему.
- А закончится когда?
Срок сдачи у нас 10 декабря, но мы не успеваем.
- То есть, до 10 декабря минимум люди могут дома в шубах ходить, правильно, да?
Девушка, не я эти вопросы решал».

Так, кто же все-таки морозит людей? Мы созвонились с директором компании-подрядчика «Актив-Энерго», специалисты которой сейчас как раз занимаются капитальным ремонтом в доме на Прибрежной.

Семён Юфа, директор компании-подрядчика: «Скажите, пожалуйста, там действительно из-за этого ремонта отключено отопление? Нет. Оно, если и отключается, то только в рабочие часы с 9 часов максимум до 16. Потом пускается. Весь дом стоит под давлением, в рабочем состоянии. Отключаются только те стояки, где производятся работы, но это в день 1-2-3 квартиры, не больше. В доме нет отопления не по этой причине. Там есть дизельная котельная, которая не справляется с мощностями. Дом стоит, отопление в нем практически отсутствует. Вот».

Так в чем же все-таки причина? В капитальном ремонте, в неисправной котельной или в чем-то еще? В управлении Первомайского округа Мурманска, куда мы также дозвонились, нам рассказали, что к ним никаких жалоб по поводу холода в доме в Дровяном пока не поступало. А если люди станут обращаться, то специалисты обязательно будут разбираться с проблемой. Как сказал замначальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса, ему неизвестно о каких-либо проблемах с местной котельной.

Этот сюжет про беды отдельно взятого морозного дома в Дровяном мы просим считать официальным обращением в прокуратуру. Вероятно, после такого вмешательства люди смогут жить в тепле и греться, а не закаляться в душе.

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