Жителя Североморска заподозрили в изнасиловании ребенка

Под суд отправится житель Североморска, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По данным следствия, 27 декабря прошлого года в вечернее время обвиняемый, 1993 года рождения, находясь в состоянии опьянения в одной из квартир Североморска, с помощью физической силы, против воли семнадцатилетней потерпевшей, совершил с ней половое сношение.

При этом злоумышленник заведомо был осведомлен о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Виновному грозит до 10 лет заключения.