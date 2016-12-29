Лучшего электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования определили в Норильске среди работников «Норникеля»

Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования» провели 28 декабря в Норильске среди работников подразделений «Норникеля», сообщает «Таймырский телеграф».



В состязании участвовали представители рудников «Заполярный», «Комсомольский», «Октябрьский», «Маяк», «Таймырский», предприятия технологического бурения, треста «Норильскшахтстрой» Заполярной строительной компании, треста «Норильскшахтсервис» ООО «Норильскникельремонт» и специализированного шахто-ремонтного управления ООО «ННР».



Первым этапом стала проверка практических навыков конкурсантов. Необходимо было подготовить рабочее место, проверить работоспособности комплектующих стенда («прозвонка» катушек пускателей, контактов пускателей, кнопок и теплового реле), за 60 минут собрать электрическую принципиальную схему, а также продемонстрировать порядок действий во внештатной ситуации (оказание первой помощи пострадавшему на производстве). На втором этапе было организовано тестирование по 45 вопросам с вариантами ответов. На решение заданий отводилось 45 минут.



Конкурс выиграл Сергей Даниленко, электрослесарь треста «Норильскшахтсервис». Второе место по итогам профессионального соревнования занял Владимир Яковлев, представитель треста «Норильскшахтстрой». Бронзовым призером состязания стал Борис Попрукайло из специализированного шахто-ремонтного управления.



Конкурсы профессионального мастерства проводят в «Норникеле» в рамках реализации корпоративного проекта «Академия наставников».



