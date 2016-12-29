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Сегодня гость «Ночных новостей» заместитель министра развития промышленности предпринимательства Мурманской области Олег Костенко

00:1529 декабря 2016Просмотров: 74

Сегодня гость ночных новостей заместитель министра развития промышленности предпринимательства Мурманской области Олег Костенко. Он расскажет о поддержке малого и среднего предпринимательства в 2016 году и о планах на будущий год.

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