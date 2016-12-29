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В России собственники маломерных судов получат международные удостоверения

11:2229 декабря 2016Просмотров: 20

Новые правила регистрации маломерных судов начнут действовать в России с 1 января 2017 года, теперь их владельцам будут выдаваться признанные мировым сообществом удостоверения нового образца на русском и английском языках.

Регистрация маломерного судна будет осуществляться его собственником в любом подразделении государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России на территории страны (ранее — по месту жительства собственника судна или по месту базирования судна).

Изменения также коснутся идентификационного номера маломерного судна, определяющего принадлежность органа регистрации к субъекту РФ, теперь он будет состоять из 11 знаков (ранее – из семи).

Новые правила меняют требования к нанесению номера на судно, в том числе по высоте букв и цифр, а также толщине шрифта и линий, сообщает РИА Новости.

С 2017 года на каждом маломерном судне должен быть установлен российский флаг. Если такой возможности нет, то в качестве альтернативы изображение триколора наносится на корпус судна сразу за идентификационным номером.

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