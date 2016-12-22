Цифровое рисование. Как направить детскую тягу к играм и компьютерам в полезное русло?

Когда-то художника невозможно было представить без кисти, холста и измазанных в краске рук. Но времена изменились и технологии коснулись даже этого искусства. Встречаем утро в студии цифрового рисования.

Евгений Пайкачёв нашел себя на пересечении художественного творчества и цифрового рисования. Он получил классическое образование: сначала художественная школа, потом художественное училище и, наконец, высшее образование дизайнера интерьеров. Параллельно он увлекся рисованием на компьютере. Создать своё собственное дело Евгений решился, когда стал отцом.

Евгений Пайкачёв, руководитель студии цифрового рисования: «Когда я думал, что передать, вот так вот, как отец, будучи ещё педагогом (я же еще пять лет в педколледже преподавал дизайн). Поразмышляв, я понял, что нужно делать что-то своё, пригласить друзей его и сделать такую небольшую команду, чтобы можно было вокруг вот этого начать что-то делать».

Индустрия игр, кино, видео – дизайнеры, владеющие мастерством цифрового рисования, очень востребованы в современном мире. При этом российские вузы не могут покрыть этот спрос. Классические навыки рисования и работа с натуральными материалами в традиционных техниках очень важны для будущих концепт-дизайнеров. Это даже не дополнение, а основа профессии.

Евгений Пайкачёв, руководитель студии цифрового рисования: «То, что дети учатся и работаю с натуральными материалами, это более ценно, потому что потом это нужно вводить в цифру, уже айти-технологии. Потому что то, что мы ощущаем, то, что мы можем потрогать, мы этому верим».

Рисовать на планшете непривычно. Просто обводить нельзя, нужно вести рукой и опускать ее по инерции, тогда рисунок получится легким и естественным.

Макар Пайкачёв: «Мне не сложно, потому что я уже научился рисовать, мне это очень легко – нарисовать рисунок. Примерно за два дня».

В основном, дети рисуют героев фильмов и комиксов. Работы Макара и его друзей выкладывают в инстаграмм. Урожай лайков радует детей. Так их тяга к мультикам, играм и компьютерам направляется в полезное русло.

Евгений Пайкачёв, руководитель студии цифрового рисования: «Многие дети в играх сидят, в социальные такие штуки играют на планшетах, и поэтому, чтобы немножко отвлечь их и познакомить с миром компьютерной графики, игр, и насколько это все серьезно, сложно, и вот это весь шаг».

Дети работают за мониторами и планшетами. Но начинается все с обычного рисования.

Пятьдесят процентов мы занимаемся ручным трудом, а лишь потом цифровым. С помощью цифрового идет серьезное развитие не только интеллекта, но и выстраиваются серьезные взаимосвязи, которые очень важны в детском возрасте.

Цифровое рисование воспитывает терпение и усидчивость. На один рисунок может уйти неделя. Электронные мазки можно отменить и пробовать, переделывать и дополнять вновь и вновь.