Далёкие города и заполярная глубинка. Везде ли можно купить почтовую открытку?

Экзотические страны, российские деревни и послания из посёлков Мурманской области – в пока ещё небольшой коллекции нашего интернет-редактора Ирины Ковшовой около трёх десятков открыток.

Все эти весточки шлют коллеги. Года три назад в телекомпании ТВ-21 зародилась такая традиция – отправлять из командировок и с мест отдыха почтовые открытки.

Ирина Ковшова, шеф-редактор сайта: «Это не ностальгия, это романтика. Очень приятно получать письмо, открывать его, приятно получать, допустим, вот эту, зимой, допустим. Когда твой коллега отдыхает на югах или где-нибудь в экзотических странах и потом тебе присылает и говорит – а, привет, вам солнышко».

Порой непросто бывает в каком-нибудь городе, а, особенно, деревне, найти почтовое отделение. Открыток с фотографиями этих мест иногда и вовсе нет на почте. Самые ответственные сотрудники даже распечатывают свои фото и наклеивают на них почтовые марки.