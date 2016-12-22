Ёлки приехали или откуда у Бондарчука волосы? Идем в кино

Во время съемок картины: Тройной форсаж. Токийский дрифт было уничтожено более сотни машин. А оставшиеся утилизировали, потому что в США официально запрещено ездить на «праворульках». Это киноновинки недели. Начнем с картины Ёлки-5. Остановитесь, ребята!

Боре нужно восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви.

Говорят, что над сценарием следующей картины трудились почти 2 года. Кино российское, поэтому не могу сказать однозначно – плюс это или минус. Но вот кого я точно минимум 2 года не видел с волосами – так это господина Фёдора Бондарчука. Дед Мороз. Битва магов.

Однажды в самом центре Москвы Маша видит сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них спасает Машу от нападения химеры. Так девочка попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и охраняет Землю от вторжения темных сил.

Слоган следующей картины гласит: ничто не случайно. Вот сиди и думай, что же хотели этим сказать. Появилось ничто и оно появилось не просто так? А если появилось ничто, зачем про это фильм снимать? Давайте разбираться вместе с фильмом Пассажиры.

Космический корабль с пассажирами на борту, погруженными в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Из-за сбоя системы двое неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем. Но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех его обитателей.