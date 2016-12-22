Сказка ложь, да в ней намёк. Как воспитанников мурманского детсада учат переходить дорогу?

Популярные у современных детей персонажи – Маша и Медведь, отправились на прогулку по городу. На их пути попадаются разные дорожные знаки. Мудрый Медведь объясняет проказнице Маше, для чего они нужны.

После кукольного спектакля, приготовленного воспитателями, дети закрепляют полученные из сказки знания на практике.

Анна Севостьянова, заведующая детским садом: «В данных мероприятиях мы задействуем детей с трёх лет уже. И уже в 3 года они знают, что надо переходить на зелёный сигнал светофора, что надо переходить только со взрослыми за руку. Все уже знают. «Мама, где мой светоотражатель? У нас полярная ночь, меня должны замечать на дороге». То есть, в принципе, это уже с азов у нас прививается детям».

Когда можно переходить через дорогу, а когда – нет, малышам объясняет самый настоящий инспектор ГИБДД. Впечатления и, что самое главное – знания после таких мероприятий в детских головах задерживаются надолго. А чтобы они остались там навсегда, подобные занятия в садике проводятся регулярно.