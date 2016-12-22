Высота берётся слёту. Фестивальная площадка «Взлётная полоса»

В Мурманске завершился 9-ый открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА - 2016». В этом году было 6 фестивальных площадок разных направлений.

Отборочные туры проходили по всей Мурманской области, но в финал прошли самые сильные участники. Мы продолжаем показ видео-дневника этого большого творческого форума. Добро пожаловать на площадку «Взлётная полоса».

«Взлётная полоса» является самой популярной фестивальной площадкой «Трассы». Продемонстрировать свои таланты изъявили желание около 80 молодых северян из разных городов Мурманской области.

Коллектив «Модус», г. Апатиты: «Соперники, конечно, очень сильные. До этого был конкурсный день, когда отборочный тур. Было тяжело пройти, но здесь участники намного сильнее».

Среди участников вокального фестиваля были не только опытные исполнители, но и дебютанты. Например, известный мурманский коллектив «КЛЮП-студия», которому в этом году исполнилось 15 лет, выступил в новом, молодом составе.

Коллектив «Клюп-студия», г. Мурманск: «Было страшно. Конечно, все переживали. На нас лежала огромная ответственность, потому что мы должны были спеть каждый свою партию. Всё зависит от того, как поставили оценки члены жюри».

Фестиваль «Трасса» с каждым годом меняется. И это не удивительно, ведь талантливой молодежи в Кольском Заполярье становиться больше. Это отмечают те, кто стоял у истоков этого фестивального движения.

Алёна Адамсон и коллектив «Candy's Show», г.Мурманск: «В этот раз все по-другому, не так как мы привыкли старожилы «Трассы». Сложнее, а это значит сильнее, а это значит труднее, а это значит, бороться будем».

Площадка «Взлётная полоса» проводилась по четырем номинациям: исполнители 14-19 лет, исполнители 20-30 лет, дуэт и ансамбль. В финал, который проходил в ДК «Судоремонтник» микрорайона Росляково, попали только сильнейшие.

Беспристрастное жюри оценивало участников по следующим критериям: вокальные данные, подача произведения, сценическая культура, подбор репертуара.

Анастасия Крайнова, председатель жюри, г.Москва: «Есть очень сильные ребята, есть сильные девочки, но, к сожалению, мальчики все достаточно слабенькие. Увы. Хочется сильных девочек больше и мальчиков. Есть, кто слушает правильную и интересную музыку. И те, кто был у меня на мастер-классе, для себя что-то подчеркнули. К примеру, девочка пела нереально круто, а в итоге спела русскую песню и не очень хорошо, мне было обидно, потому что я знаю, как она поет».

Анастасия Крайнова выпускница "Фабрики звезд", певица, диджей, актриса, экс-солистка группы «Тутси». Она не только оценивала вокалистов, но и давала им профессиональные советы.

Анастасия Крайнова, председатель жюри, г.Москва: «Больше пусть ориентируются на Америку и Европу. Там находятся те музыканты, и преподаватели. Они могут дома сидеть, перепивать их песни, ставить свой вокальный аппарат и правильно извлекать музыку. И музыкальное воспитание воспитывать на правильной музыке».

После жарких споров жюри все же пришло к единому решению. В итоге в номинации «Ансамбль» первое место досталось коллективу «CANDY'S SHOW», лучшим дуэтом стал «FREEDOM». Лавры победителей получили также солисты: Ксения Ромасюкова, Дарья Лаппо, Ибрагим-заде Зумруд Дунямин-кызы.

9-ый открытый региональный Фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА» проводит министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области. Завтра состоится последний выпуск видео-дневника фестиваля. Не проспите.