Интернет-аптека. Как это работает?

Мало кому нравится лечиться. А поликлиники и больницы вообще на большинство россиян навевают ужас. Да и по аптекам бегать не все любят. Отстоишь очередь, и выяснится, что нужного тебе лекарства нет.

На подробные консультации и долгое чтение инструкций решится не каждый –люди за спиной смущают. В общем, сплошные нервы. Но что поделать – даже здоровым людям хоть иногда приходится в аптеку заглядывать, а тем, у кого есть хронические заболевания, похода за лекарствами никак не избежать.

Чтобы не тратить лишние нервы и время, покупку лекарств можно делать через Интернет. Большой ассортимент предлагает интернет-сервис Аптека.ру.

Ирина Коротуненко, директор филиала компании «Катрен» в Мурманске: «В интернет-аптеке представлены все наименования, которые есть на складе самого крупного фармацевтического дистрибьютора в России. На нашем складе 10200 наименований. Это очень удобно, тем более цена – она очень привлекательная. На сайте есть различные скидки от производителя, так же есть различные бонусы в виде витаминок».

Схема работы сервиса аптека.ру такая же, как и в любом другом интернет-магазине. Покупатель выбирает товар. Там же, не спеша, в спокойной обстановке он может прочитать подробную инструкцию к лекарству, закрепить знания полезной статьёй о здоровье и посмотреть все сертификаты. Но забрать заказ клиент может только в аптеке – доставлять лекарства на дом законом запрещено. Фармацевты в таком запрете видят только положительные стороны.

Александра Пономарёва, заведующая аптекой: «Я поддерживаю закон о запрете доставки медикаментов на дом. Потому что многие люди занимаются самолечением, а этого делать категорически нельзя. Нужно обращаться к врачу, чтобы было назначено квалифицированное лечение и выписан рецепт на медикаменты».

Проверить рецепт может только специалист. Он же, глядя на покупателя, может посоветовать ему какой-то препарат. Бывают ситуации, когда, например, люди путают аллергию с простудой и начинают лечить насморк. Опытный фармацевт обязательно переспросит у покупателя – себе ли тот берёт препарат, и, при необходимости, отговорит от ненужной покупки. Все преимущества интернет-аптеки оценила Валентина Карачёва. Она стала самой активной покупательницей сервиса, и за это, в канун нового года, руководство аптеки вручило ей презент.

Валентина Карачёва, покупатель Аптеки.ру: «Очень большой ассортимент, выбираешь препараты не выходя из дома, и ещё такой нюанс… бывает, некоторые препараты просто неловко называть, когда за спиной много народу. Тут – выбрал, тихонечко пришёл, купил, никто не афиширует, что ты купил».

Сейчас в Мурманской области работает больше семидесяти аптек-партнёров. Доставка по Мурманску и пригороду осуществляется на следующий день, в область – чуть дольше, информация с датой доставки есть на сайте. Все медикаменты тщательно упаковываются, и, если того требуют правила хранения, убираются в термоконтейнер, чтобы всё доехало в аптеку в целости и сохранности.

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