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Репертуар на любой вкус. Хор «Амадеус» приглашает на рождественский концерт

10:4023 декабря 2016Просмотров: 68

Богатый репертуар и волшебное многоголосие. Наш корреспондент Лиана Мхитарян побывала в гостях у камерного хора «Амадеус», который отмечает свой 45-летний юбилей.

45 лет назад, когда «Амадеус» только организовали, в хоре пели педагоги колледжа искусств. Сейчас в составе хора, в основном, студенты. Атмосфера меняется, но любовь к музыке и хоровому пению остается прежней. (старые фото в папке дня)

Илья Точилкин: «Половина состава камерного хора составляет студенческий хор. Соответственно, студенты и приходят, и уходят.  То есть, постоянно происходит такая автозамена, поэтому состав практически остается идентичным. Вот такие уже матёрые ветераны они закрепляются, те, кто остаются в городе, постоянно посещают и репетиции, и концерты».

Кто-то из ребят поёт в хоре уже четыре года, а кто-то совсем недавно стал частичкой Амадеуса. Но у каждого уже есть свои памятные истории.

Михаил Кузнецов: «Вместе с Амадеусом у меня было порядка шести-семи выступлений. Самые запоминающиеся - это выступления в рамках фестиваля джазового в Норвегии».

Илья Точилкин: «Пока что это, на данный момент, юбилейный концерт, потому что для меня это самое памятное, из того, что было со мной именно в составе хора. То есть, как мы все это организовывали, готовили, потратили немало сил на это».

Диана Уланова: «Ну да, в основном, запоминаются репетиции, потому что концерты – это, конечно, ярко, но именно сам процесс работы для меня лично намного интереснее».

Певцы меняются, дирижер остается. Бессменный руководитель и душа Амадеуса – Валерий Иванов - также руководит учебным хором студентов дирижерско-хорового отделения.  В колледже искусств он преподает самые разные дисциплины – дирижирование, постановку голоса, хороведение. Студенты Валерия Михайловича считают его требовательным и талантливым педагогом.

Михаил Кузнецов: «Дисциплина Валерия Михайловича, приправленная его умелым руководством, его талантом педагогическим, это вот прям то, что нужно хору».

Илья Точилкин: «Валерий Михайлович он разный. Любит точность, любит конкретность. А в этом деле, в нашем, дирижерском, без таких качеств, без таких черт не обойтись никак».

На плечах у Валерия Иванова – проблемы и организационные, и творческие.  Репертуар, концертная жизнь, подбор и воспитание певцов – и вокальное, и музыкальное.

Валерий Иванов, руководитель хора «Амадеус»: «Я считаю, что это основное мое детище. Помимо моей дочери, конечно хор – детище.  45 лет жизни – это немало».

Особенных моментов  в копилке Амадеуса собралось уже много. Это и джазовый фестиваль в Варангере, и много других творческих встреч, поездок и концертов.

Валерий Иванов, руководитель хора «Амадеус»: «Участие в празднике песни в Таллине, 80-ый год. Концерт в знаменитой ленинградской консерватории, в зале консерватории».

Впереди у хора два больших проекта. Весной Амадеус дает совместный концерт с петрозаводским ансамблем «Дроллс». А к концу года совместно с областной филармонией подготовит постановку – концертное исполнение оперы Гершвина «Порги и Бесс».

Валерий Иванов, руководитель хора «Амадеус»:  «Ну, участие в опере для нас, собственно, не новое дело. Мы принимали участие и в постановке Верди нескольких опер, и Пуччини, и Чайковского, то есть, на нашем счету уже достаточно много концертных постановок таких вот оперных».

Совсем скоро «Амадеус» даст традиционный рождественский концерт. 24 декабря хор выступает  в колледже искусств. Зрители услышат много композиций на все вкусы из юбилейной программы «Амадеуса». Русская и зарубежная музыка, народные песни,  старинные произведения и песни о войне.

 

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