Выжать по максимуму на «Трассе». В Мурманске завершился 9-ый фестиваль творчества среди молодежи

Трасса – это ежегодный фестиваль, который объединяет творческую и активную молодёжь со всего региона. В этом году масштабному креативному проекту исполнилось девять лет. За это время фестиваль пережил многое, совершенствуясь раз за разом.

Александр Каширин, главный специалист по делам молодежи министерства по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области: «В этом году немного другой формат. Проводили в четырех городах, распределенных по всей области. Чтобы каждый мог приехать в ближайший к нему город и выступить. Это были города Кандалакша, город Заполярный. Также отбор проводился в Росляково 4 декабря, и до этого первый отборочный тур провели в Кировске».

Участниками мероприятия стали более 300 юношей и девушек. Отборочные туры проходили с 3 по 11 декабря. В результате в финал прошли сильнейшие.

В этом году «Трасса» проходила одновременно на 6 фестивальных площадках - «Антиfreeze» для театралов, «Взлётная полоса» для вокалистов, «Сабвуфер» для рэп-исполнителей, «Highway» для танцоров, «Струнное шоссе» для вокалистов, а для фотографов была организована площадка «Фара».

Надежда Степанова, заместитель директора детской школы искусств №4, член жюри: «Мы были во всех уголках нашего фестиваля. Надо сказать, что в этом году расширяется география самого фестиваля. И в предъюбилейный год было интересно посмотреть, что делается на других площадках.

По традиции в жюри были приглашены звёзды, которые не только оценивали мастерство ребят, но и проводили различные мастер-классы. На площадке «Highway» председателем жюри была участница телепроекта «Танцы» Елена Платонова. Вокальные данные северян оценивала выпускница «Фабрики звезд», экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова. А площадку «Фара» судил итальянский фотограф, более 30-ти лет работающий в индустрии моды Джованни Каппелли. В «Струнном шоссе» главным экспертом был Евгений Исакевич. В «Сабвуфере» - музыкальный продюсер и рэпер Карандаш. В «Антиfreeze» секреты мастерства раскрывал режиссёр и педагог Академии театрального искусства Евгений Зайд. Так что, фестиваль, несмотря на солидный возраст – только набирает обороты.

Надежда Степанова, заместитель директора детской школы искусств №4, член жюри: «Трасса не просто идет, она бежит, бежит на всех колесах».

Гала-концерт состоялся на сцене в ДК «Судоремонтник» в микрорайоне Росляково. Обладателем его гран-при стала жительница Печенгского района Марта Серобян, она же заняла первое место на площадке «Фара». Лауреатом первой степени на площадке «Highway» стал коллектив «SNAP» из Кандалакши. Во «Взлётной полосе» первые места разделили Ксения Ромасюкова, Дарья Лаппо, Зумруд Ибрагим-заде, коллектив «Freedom» и «Candy’s Show». На площадке театралов победила Анастасия Рясная, а на «Струнном шоссе» - Мария Лесукова. Лучшими рэперами площадки «Сабвуфер» признаны Александр Сергеев и группа «Зеробазеро».

9-ый открытый региональный Фестиваль поддержки и развития молодёжного творчества «ТРАССА» проводит министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области.