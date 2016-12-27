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Курортный роман с продолжением. История любви Натальи и Сулеймана

10:5027 декабря 2016Просмотров: 32

Любовь не знает границ. Ни экономика, ни политика, ни религиозные взгляды не подвластны этому чувству. И вот вам доказательство. Северянка и уроженец Турции зарегистрировали свой брак в Загсе Мурманска.

Это история как будто из кино. Наталья Карзина поехала с друзьями отдыхать в теплую Турцию. И там, под палящими лучами солнца, она встретила его – Сулеймана Булуджу.

Наталья Карзина: «Это было давно, в 2008 году мы познакомились. Я отдыхала в Турции. Просто общались. Он мне показывал достопримечательности. Не только мне, но и всей компании, которая отдыхала вместе с нами.  Потом мы переписывались, общались. И вот два года назад никто и не думал, что так получится».

Судьба распорядилась таким образом, что курортный роман превратился в гораздо большее. И вот результат – свадьба.

На церемонии регистрации присутствовало мало человек. Это только близкие друзья и мама Натальи.

Людмила Карзина: «Всё время говорят, что это сложно, но моя дочь выбрала. Я смотрю на них, они счастливы. И любят друг друга. И пусть так будет всегда».

Как и во всем мире скрепляет брак – поцелуй.

Жаркая Турция за несколько тысяч километров от Мурманска. Север встретил Сулеймана, как полагается, со всей душой, минусовой температурой.

Сулейман Булуджу: «Конечно, это очень необычно. У нас плюс 25, а тут минус 15, но я приехал. Да тут холодно, но любовь очень горячая».

Где будут жить молодожёны в России или в Турции - ещё не знают. Но то, что им обоим нравится теплые страны это точно.

Сулейман Булуджу: «Я счастлив. И не важно, какие сложности существуют, главное чтобы мы любили друг друга».

Мы желаем долгих и счастливых лет молодоженам. И пусть этот интернациональный союз станет ещё одним доказательством, что любовь сильнее любых преград.

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