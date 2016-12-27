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Минт-маркет: радость общения и возможность помогать другим

10:3027 декабря 2016Просмотров: 36

Новогодний мятный маркет – маленький мир, пахнущий корицей и мандаринами, излучающий тепло ручного труда и звуки музыки.

В каждом углу – художник, мастер, ремесленник. Участники клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард» принесли на ярмарку средневековые настольные игры, воссозданные их собственными руками. С этой уникальной игротекой мастера участвуют в разных фестивалях, и везде встречают энтузиазм и интерес.

 Большинство их игр показывают какие-то жизненные ситуации. Например, манкала – игра земледельцев, она собой показывает засев поля и сбор урожая. Здесь соответственно шахматы – военная ситуация. Дальдоза – игра скандинавских мореходов. Здесь у нас кораблик, гребцы на веслах, и задача скинуть соседних гребцов за борт. Кто больше останется на лодке, тот и победил.

Свои опытом на мятном маркете поделились лекторы. На открытых лекциях объясняли, как можно сделать свою жизнь насыщенной, творческой, экологичной, полной впечатлений, увлечений и путешествий. Дизайнер Александра Гапанович приоткрыла творческий занавес и рассказала о том, что значит быть модельером в Мурманске.

Анна Борисенко, организатор: «Мы искали тех, кто уже что-то достиг в нашем городе, то есть, имеет какой-то опыт, которым может поделиться. Чтобы вдохновить, соответственно, молодежь, и они не боялись творить сами».

Павел Лыба – опытный волонтер, в движении Красного креста он участвует уже более пяти лет. Каждый волонтер красного креста курирует определенные проекты. Павел участвовал в организации благотворительных концертов «Подари праздник». На этот раз он руководит мастер-классом «Дарим подарки детям». 

Павел Лыба, волонтер движения «Красный Крест»: «Группами добровольцев изготавливается подарок. Это у нас – мы сейчас шьем мягкую игрушку и делаем открытку. После чего эти подарки будут вручены детям, которые находятся в онкологическом отделении в детской больнице».

Поучаствовать в мастер-классе и приобрести сувенир и сладость на благотворительной лавке. Это небольшой, но посильный вклад для каждого, кто в предпраздничной суете не забывает о других. Ведь  Новый год – то самое время, объединяющее людей, когда каждый старается сделать больше не для самого себя, а для близких. Окружить вниманием, заботой, обрадовать подарками и сюрпризами.

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